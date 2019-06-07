Ряд СМИ сообщил о том, что Бари Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Официальный представитель артиста прокомментировал эту информацию.

Ряд СМИ сообщил о том, что Бари Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Официальный представитель артиста прокомментировал эту информацию.PR-директор музыканта Вадим Горжанкин заявил, что Бари Алибасов дышит самостоятельно, однако по-прежнему остается в состоянии медикаментозного сна. По его словам, известие о подключении артиста к аппарату искусственной вентиляции легких является ложным."Представитель артиста назвал враньем сообщения об ухудшении состояния продюсера. Бари Алибасов дышит самостоятельно", – приводит слова PR-директора "Говорит Москва".Материал дополняется.