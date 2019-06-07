В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник. О решении покинуть свой пост Тереза Мэй заявила в конце мая. Она объяснила свое решение невозможностью провести сделку с Евросоюзом об условиях Brexit через парламент Великобритании.Должность лидера консерваторов Тереза Мэй занимала в течение 1061 дня – с июля 2016 года. В истории партии это шестой, самый плохой результат, передает ТАСС. Рекорд принадлежит Маргарет Тэтчер, которая управляла партией 5769 дней с 1975 по 1990 год. Второе место в рейтинге занимает Уинстон Черчилль, который возглавлял тори в течение 5307 дней в период с 1940 по 1955 год.Согласно графику, который объявила сама Мэй, спустя три дня после отставки лидера правящей партии с поста, то есть 10 июня, начнется избирательная кампания претендентов на то, чтобы возглавить партию консерваторов. На кампанию отводится полтора месяца. Имя нового лидера консерваторов назовут не позднее 28 июля.