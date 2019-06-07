Отношения США и России испортило расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Но ситуацию можно исправить. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Отношения США и России испортило расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Но ситуацию можно исправить. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.Как отметил Трамп, Соединенные Штаты могут иметь хорошие отношения с Россией.В течение двух лет Роберт Мюллер расследовал предположения о вмешательстве России в президентские выборы в США, которые Москва отрицает. В апреле текущего года Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве, напоминает РИА Новости. При этом не было найдено никаких свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Белом доме, так и в Кремле.