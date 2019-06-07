В Совете Федерации совместно с Министерством цифрового развития готовят рейтинг цифровизации регионов. Он увидит свет уже осенью 2019 года.

В Совете Федерации совместно с Министерством цифрового развития готовят рейтинг цифровизации регионов. Он увидит свет уже осенью 2019 года.В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) состоялась панельная дискуссия, посвященная цифровому развитию регионов. Вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о готовящемся рейтинге субъектов страны по этому параметру."Именно рейтинг, по нашему общему мнению с коллегами из правительства, поможет повысить качество управления нацпроектом "Цифровая экономика", – подчеркнул парламентарий. По его словам, задача проекта – давать видимый результат не "в целом по стране" и не "в среднем по больнице", а в каждом отдельно взятом регионе России."Под эффектами от цифровизации мы понимаем, например, вклад цифровизации в валовой региональный продукт, динамику инвестиций в проекты цифровизации, новые рабочие места и многое другое, и самый главный эффект – удовлетворенность потребителей цифровой экономики", – рассказал Андрей Турчак. Именно последний эффект будет поставлен во главу готовящегося рейтинга.Также вице-спикер Совфеда добавил, что проведение цифровизации не является самоцелью. Процесс ведется ради людей, о чем, как напомнил Андрей Турчак, ранее говорил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко."Воспринимать цифровую экономику следует не с точки зрения километров проложенного кабеля, а сквозь призму роста качества жизни людей, повышения эффективности работы бизнеса, качества государственного управления", – подчеркнул он.Андрей Турчак отметил, что Совет по развитию цифровой экономики – молодой орган, существующий чуть больше года. Однако работу, которую он делает, не стоит недооценивать."Есть конкретные предложения, решения", – рассказал секретарь генсовета "Единой России". Он отметил, что в задачи Совета входит брать лучшие практики из регионов, масштабировать их и делать так, чтобы они внедрялись во всех субъектах России вне зависимости от их бюджетной обеспеченности.Отметим, 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась панельная дискуссия "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы". Главной темой для обсуждения на мероприятии стала оценка успешности развития цифровой экономики в регионах страны. В частности, речь шла о составлении рейтинга цифровизации регионов, о его критериях и методологии.