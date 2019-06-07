Актриса борется со страшной болезнью. Александра Яковлева считает, что онкологическим больным нужна психологическая поддержка.

Актриса борется со страшной болезнью. Александра Яковлева считает, что онкологическим больным нужна психологическая поддержка.Артистка известна работой в картинах "Чародеи","Экипаж" и "Человек с бульвара Капуцинов". Однако мало кто знает, что АлександраЯковлева оставила актерскую профессию и пересела в кресло руководителя одного из подразделений РЖД, позжеона стала депутатом горсовета Калининграда.Сейчас звезда фильма "Чародеи" переживает непростой период –у актрисы обнаружили рак. Александра Яковлева рассказала, что первым неладное,как это странно бы ни звучало, заподозрил ее кот."Челси подходил и лапой, огромной такой, как у собаки,постоянно давил на одно и то же место. Как потом выяснилось, именно там у меняросла опухоль. А потом он посмотрел на меня, здоровый, красивый кот, никогда незабуду этого взгляда, этих глаз... Посмотрел и умер... Оказывается, когдахозяева тяжело заболевают, животные оттягивают на себя энергию и забирают твоюболь", – рассказала .Артистка считает, что в России должны создаваться специализированныецентры, где онкологические больные могли бы получать психологическую помощь.Чтобы люди, услышав страшный диагноз, могли рассказать, как им больно истрашно."Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забираймаму из больницы, ей осталось всего три месяца". И стало так страшно! Такстрашно! Ведь умирать не хочется…" – поделилась знаменитость.После звезду фильма "Чародеи"накрыла жуткая депрессия. "И куда кидаться, с кем поговорить? С врачамилечащими? Не поговоришь, потому что они загружены этой жуткой писаниной", -цитирует .