Актриса борется со страшной болезнью. Александра Яковлева считает, что онкологическим больным нужна психологическая поддержка.
Актриса борется со страшной болезнью. Александра Яковлева считает, что онкологическим больным нужна психологическая поддержка.
Артистка известна зрителям работой в картинах "Чародеи",
"Экипаж" и "Человек с бульвара Капуцинов". Однако мало кто знает, что Александра
Яковлева оставила актерскую профессию и пересела в кресло руководителя одного из подразделений РЖД, позже
она стала депутатом горсовета Калининграда.
Сейчас звезда фильма "Чародеи" переживает непростой период –
у актрисы обнаружили рак. Александра Яковлева рассказала, что первым неладное,
как это странно бы не звучало, заподозрил ее кот.
"Челси подходил и лапой, огромной такой, как у собаки,
постоянно давил на одно и то же место. Как потом выяснилось, именно там у меня
росла опухоль. А потом он посмотрел на меня, здоровый, красивый кот, никогда не
забуду этого взгляда, этих глаз... Посмотрел и умер... Оказывается, когда
хозяева тяжело заболевают, животные оттягивают на себя энергию и забирают твою
боль", – рассказала .
Артистка считает, что в России должны создаваться специализированные
центы, где онкологические больные могли бы получать психологическую помощь.
Чтобы люди, услышав страшный диагноз, могли рассказать о том, как им больно и
страшно.
"Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забирай
маму из больницы, ей осталось всего три месяца". И стало так страшно! Так
страшно! Ведь умирать не хочется…", – поделилась знаменитость.
После у звезды фильма "Чародеи"
наступила жуткая депрессия. "И куда кидаться, с кем поговорить? С врачами
лечащими? Не поговоришь, потому что они загружены этой жуткой писаниной", -
цитирует .