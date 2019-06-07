Человек ежедневно поглощает полиэтиленовый мусор вместе с едой

Человек ежедневно поглощает полиэтиленовый мусор вместе с едойКанадские ученые пришли к выводу, что люди во всем мире не зря повсеместно отказываются от пластиковой посуды. Полиэтилен не разлагается десятилетиями, поэтому накапливается как в почве, так и в растениях, и, что самое неприятное – в организме человека.В исследовании, опубликованном в журнале ES&T говорится, что человек вдыхает, выпивает или проглатывает свыше 75 тысяч микрочастиц пластика каждый год. Вредное вещество содержится в морской и речной рыбе, а также в тканях других представителей фауны и флоры, а также в бутилированной воде и сахаре.