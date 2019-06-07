ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Жабборовой Мафтуны Наимовны...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Жабборовой Мафтуны Наимовны, 25.05.1990 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 15 июня 2016 года.Приметы: На вид 25-30 лет, рост около 165 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29