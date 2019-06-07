Им будут предоставлять социальные выплаты в размере 35% от средней расчётной стоимости помещения

Им будут предоставлять социальные выплаты в размере 35% от средней расчётной стоимости помещенияВ ближайшие 5 лет во Владимирской области планируют оказать поддержку более чем 1,5 тысячам семей, среди них молодые и многодетные семьи, а также бюджетники, ветераны и инвалиды.Государственная поддержка наиболее важна молодым семьям до 35 лет. Им будут предоставлять соцвыплаты на приобретение или строительство нового жилья в размере 35% от средней расчётной . До 2025 года с помощью поддержки свои жилищные условия улучшат почти 1000 молодых семей. Обладминистрация ведёт активную работу по привлечению на эти цели и федеральных средств. При их поступлении количество молодых семей – получателей государственной поддержки увеличится.Особое внимание также уделят улучшению жилищных . Соцвыплаты на строительство домов в ближайшие 5 лет получат 270 многодетных семей. С 2019 года размер выплаты для семей, имеющих пять и более детей, увеличен с 35 до 70% от стоимости строительства дома.Кроме того, до 2025 года поддержку при приобретении жилья окажут 210 работникам бюджетной сферы и 89 инвалидам и ветеранам.