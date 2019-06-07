Злоумышленники изготавливали и реализовывали поддельные медицинские книжки и различные удостоверения за денежную плату...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в реализации поддельных удостоверений, медицинских книжек и иных документов путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 31-летнего мужчины о том, что в одной из организаций на Тверской улице он приобрел личную медицинскую книжку, которая оказалась поддельной.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемых. Ими оказались 27 и 31-летние мужчины, проживающие в столице.Установлено, что злоумышленники изготавливали и реализовывали поддельные медицинские книжки и различные удостоверения за денежную плату, выдавая их при этом за официальные государственные документы.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61