Фигурант похитил деньги у посетительницы магазина и телефон из квартиры местной жительницы. Возбуждено уголовное дело.

В мае текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница, сообщившая, что в одном из городских магазинов у нее были похищены денежные средства. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что деньги в сумме около 5000 рублей находились в кармане куртки потерпевшей.Сообщение о хищении с приметами предполагаемого подозреваемого было передано всем наружным нарядам полиции.Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц районного центра.В содеянном он сознался, пояснив, что подошел к потерпевшей и вытащил из кармана денежные купюры в момент, когда она отвлеклась.Также сотрудники полиции установили, что несколькими неделями ранее подозреваемый похитил мобильный телефон, стоимостью 11 000 рублей, из квартиры другой местной жительницы. Попав в жилище знакомой, злоумышленник воспользовался моментом, когда остался без внимания и похитил гаджет.В настоящее время в отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).