У 65-летней Лидии Годиной и ее супруга был небольшой магазин по продаже посуды в 6-микрорайоне Элисты, и женщина, судя по всему, ежемесячно передавала некую сумму местному участковому. В конце концов ей эта практика надоела, и 30 мая она пригласила стража порядка поговорить о прекращении финансирования.

Предпринимательница из Элисты поплатилась жизнью за отказ платить полицейским за покровительство — участковый задушил ее, а двое его коллег помогли спрятать тело, после чего трое правоохранителей приняли участие в поисках "пропавшей" пенсионерки. Задержание двоих подозреваемых сняли на видео.У 65-летней Лидии Годиной и ее супруга был небольшой магазин по продаже посуды в 6-микрорайоне Элисты, и женщина, судя по всему, ежемесячно передавала некую сумму местному участковому. В конце концов ей эта практика надоела, и 30 мая она пригласила стража порядка поговорить о прекращении финансирования. Последнего новость выбила из колеи, в ход пошли угрозы, а затем и грубая сила, в результате правоохранитель задушил пенсионерку.Дальше, как установили сотрудники отдела собственной безопасности по биллингу, злоумышленник позвонил коллегам и попросил их помочь спрятать тело — его вывезли за 60 километров от столицы Калмыкии и спрятали в трубе близ поселка Кегульта.Супруг Лидии весь вечер искал ее сам, а утром следующего дня отправился в полицию. К поискам привлекли волонтеров и правоохранителей, в том числе и троих подозреваемых. Так бы и осталось это дело нераскрытым, кабы опечаленный супруг не рассказал, что его жене и раньше угрожали расправой, причем разговаривали с ней люди в погонах. Подозрения усилились после того, как предполагаемый убийца отпросился на работе и исчез из дома. Выйти на его след пока не удалось, а вот двое его подельников были задержаны и уже признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".Все трое подозреваемых уже уволены из МВД, кроме того, своих мест лишились начальник отдела организации деятельности участковых республиканского управления, начальник полиции и глава отделения участковых Элисты, а также старший участковый уполномоченный того же отделения.