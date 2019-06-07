Мероприятие прошло на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».

В первые дни летних каникул сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району и педагоги «Юношеской автомобильной школы» г. Владимира посетили лагерь с дневным пребыванием на базе Першинской СОШ. Специально для ребят гости организовали профилактическое мероприятие «Управляй велосипедом безопасно».Мероприятия были организованы на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».Ребятам предстояло пройти несколько станций.На первой станции школьники и будущие первоклассники знакомились с устройством велосипеда и средствами пассивной защиты, которые должны быть у каждого юного велосипедиста, на второй изучали правила безопасного передвижения на велосипеде и самокате, а затем, под чутким контролем инструктора, пробовали свои силы в вождении на полотне, имитирующем уличную дорожную сеть.Третья площадка была ориентирована на изучение правил поведения на улицах и дорогах родного города. Здесь ребята моделировали улицы своего города и поселка, а также решали сложные дорожные задачи, которые встречаются на пути у всех участников дорожного движения.Демонстрационные занятия помогли ребятам узнать много важного и полезного о правилах безопасного поведения на дороге.В завершении мероприятия все участники получили в подарок световозвращающие брелоки, которые позволяют водителю заметить пешехода в условиях плохой видимости и в темное время суток на большом расстоянии.