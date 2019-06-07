За ребенком не доглядели родители

За ребенком не доглядели родителиРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту гибели во Владимире 11-летнего мальчика, .Вечером 6 июня 29-летняя жительница Владимира с тремя детьми и сожителем приехала на берег Клязьмы к месту, где купаться запрещено.Взрослые развели костер для жарки шашлыка, начали выпивать алкогольные напитки.Дети 13, 11 и 3 лет играли в воде у берега, но при этом не находились в поле зрения мамы.13-летняя дочь и 3-летний сын вернулись к костру и на вопрос, где их брат, ответили, что он захотел остаться у воды. Маму не встревожило, что ребёнок находится один без присмотра в опасном месте.Через несколько минут к семье подбежал рыбак и рассказал о том, что мальчик плавал в воде, его начало сносить течением, а затем он мгновенно скрылся из вида.Силами МЧС тело мальчика .Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.