Около 5 тысяч рублей пропали из куртки одной из покупательниц

Около 5 тысяч рублей пропали из куртки одной из покупательницВ мае этого года в дежурную часть полиции в Гусь-Хрустальном обратилась местная жительница, рассказавшая, что в одном из у нее украли деньги. Около 5 тысяч рублей пропали из кармана куртки потерпевшей.Подозреваемого задержали на одной из города. Он во всем признался, пояснив, что подошел к женщине и вытащил из кармана купюры в момент, когда она отвлеклась.Также выяснилось, что несколькими неделями ранее мужчина украл смартфон, стоимостью 11 000 рублей, из квартиры другой женщины.В отношении злоумышленника , сообщает пресс-служба регионального УМВД.