Злоумышленники под видом квалифицированных специалистов медицинских учреждений рекламировали в сети Интернет и на радио специальные приборы, якобы помогающие при лечении тяжелых болезней.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 18 участников организованной группы в возрасте от 27 до 45 лет, обвиняемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.Как сообщалось ранее, злоумышленники под видом квалифицированных специалистов медицинских учреждений рекламировали в сети Интернет и на радио специальные приборы, якобы помогающие при лечении тяжелых болезней. Впоследствии они реализовывали пожилым гражданам дешевые терапевтические аппараты, не влияющие на течение заболевания. Материальный ущерб, причиненный более ста гражданам из различных регионов страны, превысил 30 миллионов рублей.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве при участии Росгвардии все участники преступной группы задержаны. В отношении 11 из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом либо подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 15 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черемушкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.