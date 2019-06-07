Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии МУЗ ТВ в
окружении мужчин и верблюдов. Поклонники не оценили полета фантазии певицы -
бедных животных им было жалко.
Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии МУЗ ТВ в
окружении мужчин и верблюдов. Поклонники не оценили полета фантазии певицы -
бедных животных им было жалко.
рассчитывала произвести фурор своим эффектным
появлением на красной дорожке. Если остальные участники соревновались в красоте
и оригинальности нарядов, то телеведущая устроила из своего выхода целое
представление. Бузова выступила в роли восточной царицы, въехав на верблюде в
сопровождении верных нукеров.
"Сначала она была жемчужиной, потом приезжала на коне,
а сегодня Ольга Бузова появилась на верблюдах в окружении 10 мужчин. Как тебе
такое перевоплощение?", – подписал снимок с церемонии канал МУЗ ТВ.
Почему-то даже фанаты не впечатлились проходом
теледивы. Возможно, ее задумка показалась поклонникам слишком вычурной на фоне
остальных – хотя тоже не особенно скромных – участников.
"Смех да и только ну что делать если судьба у нее
такая, быть шутом", "Это все не Ольга Бузова а те кто стоят у нее за
спиной , а сама Оля ноль , извиняюсь", "Как можно быть такой глупой?
При такой погоде бедных животных мучить. Да забудут тебя скоро и хайп твой не
спасет", "Сначала на коне потом под конем у нее вообще с мозгами все
плохо послушайте ее тормозную речь и не связанные мысли", – комментируют
выступление Ольги Бузовой подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
Еще до на красную дорожку премии МУЗ ТВ вышли пятеро ведущих.
Гостей приветствовали Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил
Галустян и Ксения Собчак. Звезды шоу-бизнеса сегодня собрались на арене
"Мегаспорт", чтобы узнать имена обладателей престижной награды. Организаторы
пообещали поразить масштабностью церемонии.