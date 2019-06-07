Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии МУЗ ТВ в окружении мужчин и верблюдов. Поклонники не оценили полета фантазии певицы - бедных животных им было жалко.

Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии МУЗ ТВ вокружении мужчин и верблюдов. Поклонники не оценили полета фантазии певицы -бедных животных им было жалко.рассчитывала произвести фурор своим эффектнымпоявлением на красной дорожке. Если остальные участники соревновались в красотеи оригинальности нарядов, то телеведущая устроила из своего выхода целоепредставление. Бузова выступила в роли восточной царицы, въехав на верблюде всопровождении верных нукеров."Сначала она была жемчужиной, потом приезжала на коне,а сегодня Ольга Бузова появилась на верблюдах в окружении 10 мужчин. Как тебетакое перевоплощение?", – подписал снимок с церемонии канал МУЗ ТВ.Почему-то даже фанаты не впечатлились проходомтеледивы. Возможно, ее задумка показалась поклонникам слишком вычурной на фонеостальных – хотя тоже не особенно скромных – участников."Смех да и только ну что делать если судьба у неетакая, быть шутом", "Это все не Ольга Бузова а те кто стоят у нее заспиной , а сама Оля ноль , извиняюсь", "Как можно быть такой глупой?При такой погоде бедных животных мучить. Да забудут тебя скоро и хайп твой неспасет", "Сначала на коне потом под конем у нее вообще с мозгами всеплохо послушайте ее тормозную речь и не связанные мысли", – комментируютвыступление Ольги Бузовой подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).Еще до на красную дорожку премии МУЗ ТВ вышли пятеро ведущих.Гостей приветствовали Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, МихаилГалустян и Ксения Собчак. Звезды шоу-бизнеса сегодня собрались на арене"Мегаспорт", чтобы узнать имена обладателей престижной награды. Организаторыпообещали поразить масштабностью церемонии.