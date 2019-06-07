Появились первые промежуточные результаты предвыборных кампаний партий в Москве: Яблоко объявило о том, что 8 июня на специальной конференции будет оглашен полный список участвующих в выборах кандидатов-яблочников.

Появились первые промежуточные результаты предвыборных кампаний партий в Москве: Яблоко объявило о том, что 8 июня на специальной конференции будет оглашен полный список участвующих в выборах кандидатов-яблочников.Самым известным среди яблочников, которые уже заявили о своем участии в выборах в Мосгордуму, является бывший глава московского отделения Сергей Митрохин. Он выставил свою кандидатуру по 43 избирательному округу (Хамовники, Арбат и Пресня) и силами своей помощницы, муниципального депутата Александры Парушиной, уже начал свою активную предвыборную кампанию в округе.Характерной чертой этих выборов для яблочников стало большое количество муниципальных депутатов, так или иначе участвующих в них. Мундепы заявились как среди самих кандидатов (например, о своем выдвижении заявил глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев), так и среди помощников кандидатов (как Александра Парушина, которая работает на Сергея Митрохина). Является ли такая стратегия выигрышной — покажет время. Пока же оппоненты активно критикуют яблочников за мелочность повестки, а то и за полное отсутствие программ.Аргументы в мелочности (имеется ввиду небольшой масштаб решаемых и заявляемых к решению проблем) и в отсутствии четкой, внятной, рассчитанной на город предвыборной программы выглядят не такими уж и голословными: даже у бывшего лидера московских яблочников Сергея Митрохина программы как таковой нет. Возможно, причина в том, что в собственной предвыборной кампании он играет второстепенную роль: планированием, организацией, встречами с жителями и поиском тех, кто будет поддерживать Сергея Митрохина (волонтеры, спонсоры и т.д.) полностью занимается его помощница Александра Парушина. Ее, как представителя кандидата, в округе видят гораздо чаще, чем самого МитрохинаПричин самоустранения Митрохина от собственной предвыборной кампании может быть несколько: от банального нежелания что-либо делать (учитывая то, что Сергей Митрохин не выиграл ни в одних выборах последних лет, пессимизм относительно этого избрания с его стороны вполне объясним) до решения каких-то глобальных вопросов, таких, как поиск финансирования , работа с оппонентами на высшем уровне (что на фоне слухов о его договоренности с Дмитрием Гудковым по поводу неучастия последнего в выборах по 43 округу выглядит вполне правдоподобным). Так или иначе, но в настоящее время кампанией Митрохина полностью руководит Парушина: она ставит задачи, она организует встречи, она определяет повестку.Результаты для Митрохина передачи своей кампании в руки муниципального депутата нельзя назвать положительными. Сейчас весь интерес кандидата и его команды полностью сконцентрирован на нескольких стройках в Хамовниках — вотчине Парушиной (фактически команда Митрохина организовала в Хамовниках филиал Архнадзора, полностью игнорируя любые другие проблемы жителей Хамовников и полностью игнорируя жителей Пресни и Арбата) и на медийных перепалках с другим кандидатом от оппозиции — Любовью Соболь (команда Навального, с которым, видимо, договориться Митрохину не удалось). И если второе для избирателей с практической точки зрения не представляет какого-либо интереса вовсе, то защита от застройщиков исторического центра — действительно болезненная тема. Но в случае, когда этой единственной значимой во всей повестке кандидата темой руководит его помощница, не будет ли более правильным выдвинуть от Яблока ее? Тем более, что она тоже член партии, и не менее известна в Москве, чем сам Митрохин.С точки зрения общей предвыборной кампании партии Яблоко вариант с заменой Митрохина на Парушину вполне рабочий. Избиратель устал от одних и тех же, дежурных лиц оппозиции, повторяющих дежурные фразы. Избиратель готов поддерживать молодых и активных (если бы в выборах участвовали только Митрохин и Соболь, то у последней было бы гораздо больше шансов, ввиду того, что она в политике не так давно, не замешана в скандалах, молода и полна энергии). Руководство Яблока стоит на распутье: выпустить на выборы проверенных кандидатов (они правильно поучаствуют и предсказуемо, скорее всего, не победят, как было это не раз), либо сделать ставку на молодежь. Да, в тандеме Митрохин-Парушина придется сделать непростой выбор, но если он будет сделан, партия даст четкий посыл всем избирателям: она активная, молодая, не замшелая.О том, что переговоры идут, говорит неожиданное для всех исчезновение Парушиной якобы по семейным обстоятельствам. Вполне возможно, эта недельная пауза в работе является лишь прикрытием для интенсивных оперативных консультаций с доверенным лицом Григория Явлинского Кириллом Гончаровым, принимающем в итоге решения о том, как будет выглядеть окончательный список Яблока на выборах в МГД. До 8 июня список кандидатов от Яблока будет дорабатываться. И вариант замены вечного предсказуемогоМитрохина на темную, но такую активную лошадку Парушину — не такой уж фантастический. В конце концов, общие интересы партии и ставка на молодежь (как попытка привлечь электорат) — это гораздо важнее, чем амбиции лидера партии, тем более бывшего.