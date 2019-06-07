Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

1 июня текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на трассе «М-7 Волга» был остановлен автомобиль «ГАЗ-3302» под управлением 49-летнего жителя одной из деревень района. По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления транспортными средствами.4 июня текущего года отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, перед судом предстанет 22-летний житель Владимира. Автомобиль под управлением обвиняемого инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району остановили весной текущего года. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения молодой человек отказался, при этом по внешним признакам он находился в нетрезвом состоянии и ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.