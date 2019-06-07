Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума. Ожидается выступление Владимира Путина.

Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума. Ожидается выступление Владимира Путина. Планируется, что президент в своей речи остановится на проблемах мировой экономики и политики, а также расскажет о реализуемых в России национальных проектах.В пленарной сессии будут участвовать Генсек ООН Антониу Гуттериш и лидеры некоторых европейских государств, сообщает телеканал "Россия 24". Одним из главных спикеров заседания станет председатель КНР Си Цзинпин, который находится в России с государственным визитом. Кроме того, с лидером Китая у Владимира Путина незадолго до заседания пройдет встреча в рамках энергетического форума.