Их нужно оплатить в течение 10 дней со дня получения

Их нужно оплатить в течение 10 дней со дня полученияВ начале июня абоненты ООО «Энергосбыт Волга» получили платёжные документы о задолженности перед филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго»). Задолженность накопилась за неоплату услуг с 1 июля 2017 года по 31 марта 2018 года, когда компания «Владимирэнерго» временно исполняла функции гарантирующего поставщика электроэнергии в 33-м регионе.Чтобы избежать путаницы, внимание потребителей обращают на то, что квитанции «Владимирэнерго» отличаются от счетов ООО «Энергосбыт Волга» и не являются платёжными документами для оплаты услуги за май этого года. Квитанции от «Владимирэнерго» получат лишь те жители, у которых сложилась задолженность в выше указанный период.Майские квитанции, выставленные ООО «Энергосбыт Волга», как и ранее, нужно оплатить в течение 10 дней со дня получения.За дополнительной информацией владимирцы могут обратиться на «горячую линию»: 8-800-234-72-76 (звонок бесплатный).