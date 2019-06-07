Малышка играла с кошкой и облокотилась на москитную сетку

Малышка играла с кошкой и облокотилась на москитную сеткуВо Владимире 3-летний ребенок с высоты первого этажа.Вечером 6 июня в приёмное отделение ОДКБ родные доставили маленькую девочку, которой диагностировали травму головы.Выяснилось, что ребенок, воспитывающийся в благополучной семье, гостил у бабушки. На непродолжительное время бабушка оставила внучку без присмотра и вышла в соседнюю комнату. Малышка игралась с кошкой, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.За состоянием здоровья девочки следят врачи.В СледКоме отмечают, что за весенне-летний сезон 2019 года это , выпавший из окна.