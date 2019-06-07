Там можно насладиться любимыми блюдами и напитками, отдохнуть и встретиться с друзьями

Там можно насладиться любимыми блюдами и напитками, отдохнуть и встретиться с друзьямиК началу лета во Владимире открыли более 50 летних кафе, где на свежем воздухе можно насладиться любимыми блюдами и напитками, отдохнуть и встретиться с друзьями.На открытых площадках доступны порядка 2-х тысяч посадочных мест. 26 летних веранд кафе, баров и ресторанов находятся в центре города, остальные расположись в микрорайонах областной столицы, в шаговой доступности для горожан.Предприятия заранее провели необходимую подготовку: отремонтировали и благоустроили павильоны, навели порядок вокруг своих заведений.Кроме того, летние кафе не должны препятствовать движению пешеходов, располагаться на газонах, ухудшать условия жизни местных жителей. На работу летних павильонов распространяются правила о соблюдении тишины и спокойствия.