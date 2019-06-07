Столь высокая температура за окном комфортна далеко не для всех людей

Столь высокая температура за окном комфортна далеко не для всех людейСиноптики прогнозируют аномально жаркую погоду во Владимире. С 7-го по 11-е в регионе ожидается температура воздуха +30... +33 °C.Столь высокая температура за окном комфортна далеко не для всех людей, но, безусловно, она не может не радовать тех, кто .В МЧС напоминают о рисках, связанных с жаркой погодой и о правилах безопасности:Поддерживайте прохладную температуру воздуха в квартире. Днём нужно закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в доме.Старайтесь долго не находиться на жаре. Избегайте интенсивных физических нагрузок. Не оставляйте детей и животных в припаркованных машинах. Пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ. Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте головной убор и солнцезащитные очки.