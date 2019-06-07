Победитель представит УМВД России по Владимирской области на федеральном этапе конкурса.

6 июня в Центре профессиональной подготовки полиции прошёл региональный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников Управления и подразделений по вопросам миграции территориальных органов УМВД России по Владимирской области.За звание «Лучший по профессии» боролись 14 сотрудников. Каждый из конкурсантов прошел испытания по огневой, физической, специальной и медицинской подготовке. Также экзаменаторам участники продемонстрировали знания по теоретическим вопросам.В упорной борьбе определись претенденты, набравшие наибольшее количество баллов. По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:1 место – майор полиции Мусихина Наталья, старший инспектор по ОП ОРВР УВМ УМВД России по Владимирской области2 место – майор полиции Мухина Марина, старший инспектор ОВМ ОМВД России по Собинскому району3 место – майор полиции Казакова Наталья, начальник МП ОП№6 г. Карабаново ОМВД России по Александровскому районуТакже были определены победители в отдельных дисциплинах.Лучшей в технико-криминалистическая подготовке стала майор полиции Юлия Афанасьева, (МО МВД России «Ковровский»), в служебной подготовке – майор полиции Юлия Шулятьева (МО МВД России по ЗАТО г.Радужный), в физической подготовке - майор полиции Наталья Мусихина (УМВД России по Владимирской области), в огневой подготовке майор полиции Ольга Латалина (ОМВД России по Меленковскому району), а в медицинская подготовке – старший лейтенант полиции Екатерина Бурмистрова (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»)Начальник УВМ Дмитрий Филиппов отметил хорошие результаты всех участников конкурса, вручил дипломы, а также пожелал победителю достойно выступить на всероссийском этапе конкурса.