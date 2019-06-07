За минувшую неделю специалисты исследовали 156 насекомых

За минувшую неделю специалисты исследовали 156 насекомыхЗа прошедшую неделю (с 30-го мая по 6-ое июня) зарегистрировали 243 случая присасывания клещей (в том числе 59 у детей). Общее количество пострадавших с начала активности клещей составляет 1145 человек. Активность клещей отмечают во всех районах Владимирской области.Максимальное количество обращений было во Владимире, в Ковровском, в Александровском и в Вязниковском районах.За минувшую неделю специалисты исследовали 156 клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 3 случаях у взрослых (во Владимире, Юрьев-Польском и Собинском районах).Напомним, исследование клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводят в лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Приём насекомых на исследование осуществляют по адресу: г. Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет 8 с 9-00 до 11-00.