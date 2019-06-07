Нарушителям придется заплатить штраф
Нарушителям придется заплатить штраф
Во Владимирской области снова вводят . Об этом сообщили в МЧС России по Владимирской области. Соответствующее решение приняли накануне в областной администрации. Теперь любое разведение огня, в том числе на дачах, будет наказываться штрафом.
Причиной очередному «особому» ограничению послужила аномально жаркая погода, установившаяся на всей территории региона.
В МЧС напоминают, что в этот период , проводить пожароопасные работы, в том числе садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.