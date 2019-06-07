Утром 7 июня американские военные устроили опасную провокацию против России в Восточно-Китайском море. Уже днем они обвинили во всем российскую сторону.

Утром 7 июня американские военные устроили опасную провокацию против России в Восточно-Китайском море. Уже днем они обвинили во всем российскую сторону.Ранним утром (в 06:35 мск) в Восточно-Китайском море крейсер Военно-морских сил США Chancellorsville, шедший в составе ударной группы параллельно отряду кораблей Тихоокеанского флота России, внезапно сменил направление и пересек курс большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов". Экипаж российского судна был вынужден совершить экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения.Маневр, совершенный американскими моряками, хорошо знаком автомобилистам. По сути американские моряки действовали как "автоподставщики" – подрезали оппонентов в надежде, что те не успеют отреагировать и столкнутся с ними. Профессионализм российского экипажа не дал осуществиться этой провокации.Уже через несколько часов американское военное руководство пожаловалось на собственную провокацию. Однако в версии пресс-службы Седьмого флота США это "Адмирал Виноградов" (согласно кодировки НАТО – Udaloy) пытался подрезать Chancellorsville. "Российский корабль (Udaloy I DD 572) совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville", – цитирует американское заявление.Согласно данным ВМС США, корабли разошлись на расстоянии в 15-30 метров. Российская сторона говорила о 50 метрах.Примечательно, что российская сторона отреагировала на провокацию уже в момент ее совершения. На международной волне командованию корабля Chancellorsville был заявлен протест и указано на недопустимость его действий. Возможно, заявление американского военного командования является попыткой уйти от ответственности за грубое нарушение правил морского судоходства."Действия американских моряков носят откровенно вызывающий, демонстративный характер", – в эфире радио Sputnik рассказал генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев. "Нам пытались продемонстрировать условную силу американского флота и вседозволенность поведения на просторах Мирового океана", – уверен он.