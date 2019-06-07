Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против России не из-за воссоединения с Крымом, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Реальной причиной санкций стали торговые войны, заявил председатель нижней палаты журналистам на полях Петербургского международного экономического форума-2019.

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против России не из-за воссоединения с Крымом, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Реальной причиной санкций стали торговые войны, заявил председатель нижней палаты журналистам на полях Петербургского международного экономического форума-2019.Историческое воссоединение России с Крымом Володин назваллишь поводом, а не причиной. "То, что у нас сегодня происходит – этоторговые войны. Причина этих торговых войн как по отношению к нам, так же и поотношению к Китаю, – развитие нашей страны", – сказал спикер в интервьютелеканалу "Россия 1".Обладание Россией огромной военной мощью ставит ее на однупланку с Китаем, у которого есть серьезный экономический потенциал, пояснилпредседатель нижней палаты.Санкции, уверен Володин, были бы введены в любом случае. Поего словам, это стало неизбежно, когда наша страна начала развиваться и сталасильной.Введенные Западом ограничительные меры не повлияют навыполнение обязательств перед гражданами, подчеркнул спикер Госдумы. "Какбы кому‑то ни хотелосьнас разрушить,это не получится", – сказал законодатель.России в любом случае придется пройти через санкционныйпериод, подчеркнул Володин и напомнил известный афоризм: то, что нас не убивает– делает нас сильнее."Поэтому давайте настроимся на то, что мы должныобязательно преодолеть вызовы", – заключил спикер Госдумы.Ранее Вячеслав Володин отмечал, что за прошедшие годы странасмогла приспособиться к санкциям. Так, осенью прошлого года депутаты впервые зачетыре года приняли профицитный государственный бюджет. Кроме того, большиеуспехи достигнуты в импортозамещении, в том числе в оборонно-промышленном итопливно-энергетическом комплексах, сельском хозяйстве.