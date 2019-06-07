Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против России не из-за воссоединения с Крымом, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Реальной причиной санкций стали торговые войны, заявил председатель нижней палаты журналистам на полях Петербургского международного экономического форума-2019.
Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против России не из-за воссоединения с Крымом, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Реальной причиной санкций стали торговые войны, заявил председатель нижней палаты журналистам на полях Петербургского международного экономического форума-2019.
Историческое воссоединение России с Крымом Володин назвал
лишь поводом, а не причиной. "То, что у нас сегодня происходит – это
торговые войны. Причина этих торговых войн как по отношению к нам, так же и по
отношению к Китаю, – развитие нашей страны", – сказал спикер в интервью
телеканалу "Россия 1".
Обладание Россией огромной военной мощью ставит ее на одну
планку с Китаем, у которого есть серьезный экономический потенциал, пояснил
председатель нижней палаты.
Санкции, уверен Володин, были бы введены в любом случае. По
его словам, это стало неизбежно, когда наша страна начала развиваться и стала
сильной.
Введенные Западом ограничительные меры не повлияют на
выполнение обязательств перед гражданами, подчеркнул спикер Госдумы. "Как
бы кому‑то ни хотелось
нас разрушить,
это не получится", – сказал законодатель.
России в любом случае придется пройти через санкционный
период, подчеркнул Володин и напомнил известный афоризм: то, что нас не убивает
– делает нас сильнее.
"Поэтому давайте настроимся на то, что мы должны
обязательно преодолеть вызовы", – заключил спикер Госдумы.
Ранее Вячеслав Володин отмечал, что за прошедшие годы страна
смогла приспособиться к санкциям. Так, осенью прошлого года депутаты впервые за
четыре года приняли профицитный государственный бюджет. Кроме того, большие
успехи достигнуты в импортозамещении, в том числе в оборонно-промышленном и
топливно-энергетическом комплексах, сельском хозяйстве.