Мать единственного сына артиста поделилась воспоминаниями с Андреем Малаховым. По словам Зинаиды Старостенко, Алексей Булдаков пытался отнять
у нее ребенка. Об этом женщина рассказала в программе Прямой эфир телеканала Россия
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Мать единственного сына артиста поделилась воспоминаниями с Андреем Малаховым. По словам Зинаиды Старостенко, Алексей Булдаков пытался отнять
у нее ребенка. Об этом женщина рассказала в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия
1".
Зинаида Старостенко познакомилась со звездой, когда работала помощником
режиссера на студии, куда артист пришел на пробы. Алексей
Булдаков сразу покорил сердце женщины, он казался очень мужественным, выглядел
как солдат.
"Человек говорил: "Я тебя люблю". Через три месяца я
забеременела, Алексей сказал, что мы распишемся, и ребенка он запишет на себя.
Сына признал, но с женитьбой решил повременить. Впрочем, это было неважно,
нужно было поднимать сына. А эту роль он сыграл плохо", – рассказала Зинаида
Старостенко ведущему программы "Прямой эфир" Андрею Малахову.
Сын артиста появился на свет
в 1988 году. Мальчика назвали Иван.
Через несколько лет Старостенко узнала, что Булдаков
женился. Новой избранницей знаменитости стала бизнесвумен по имени Людмила. У
пары не было общих детей, и вскоре супруга актера изъявила желание общаться с Ванечкой.
"Он приехал ко мне с Люсей. Она была в красном платье, с
черными волосами – я почувствовала, что она играла в "инспекцию", отметила, что
походка у ребенка, как у Леши. И тут он говорит: "Отдай мне Ваньку". Это был
двойной удар: сначала он выбрал другую, а теперь захотел забрать и сына", -
рассказала женщина присутствующим в студии .
Экс возлюбленная артиста не скрывает, что боялась потерять отпрыска.
Она увезла Ивана и старшую дочь на Мальту. Там семейство проживает до сих пор.
Алексей Булдаков редко виделся с сыном. Их последняя встреча
состоялась в январе 2019 года. Тогда артист обещал подарить Ивану квартиру в Москве.
Однако после смерти артиста стало известно, что все имущество знаменитости
переходит его жене Людмиле. Своего ребенка Булдаков в завещании не указал.
"Я не понимаю, почему мой сын
должен остаться ни с чем. Люся твердила, что он ей как сын, нагло просила звать
ее мамой, хотя родная мать жива. Это же кощунство", – возмущалась Зинаида в
программе .
Между тем ранее в одном из выпусков ток-шоу Людмила
говорила, что намеревается подарить Ивану квартиру в столице, однако пока не
может этого сделать. Вдова артиста не хочет терять прописку в Москве. Зинаида
не верит обещаниям соперницы.