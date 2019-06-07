Мать единственного сына артиста поделилась воспоминаниями с Андреем Малаховым. По словам Зинаиды Старостенко, Алексей Булдаков пытался отнять у нее ребенка. Об этом женщина рассказала в программе Прямой эфир телеканала Россия 1.

Мать единственного сына артиста поделилась воспоминаниями с Андреем Малаховым. По словам Зинаиды Старостенко, Алексей Булдаков пытался отнятьу нее ребенка. Об этом женщина рассказала в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия1".Зинаида Старостенко познакомилась со звездой, когда работала помощникомрежиссера на студии, куда артист пришел на пробы. АлексейБулдаков сразу покорил сердце женщины, он казался очень мужественным, выгляделкак солдат."Человек говорил: "Я тебя люблю". Через три месяца язабеременела, Алексей сказал, что мы распишемся, и ребенка он запишет на себя.Сына признал, но с женитьбой решил повременить. Впрочем, это было неважно,нужно было поднимать сына. А эту роль он сыграл плохо", – рассказала ЗинаидаСтаростенко ведущему программы "Прямой эфир" Андрею Малахову.Сын артиста появился на светв 1988 году. Мальчика назвали Иван.Через несколько лет Старостенко узнала, что Булдаковженился. Новой избранницей знаменитости стала бизнесвумен по имени Людмила. Упары не было общих детей, и вскоре супруга актера изъявила желание общаться с Ванечкой."Он приехал ко мне с Люсей. Она была в красном платье, счерными волосами – я почувствовала, что она играла в "инспекцию", отметила, чтопоходка у ребенка, как у Леши. И тут он говорит: "Отдай мне Ваньку". Это былдвойной удар: сначала он выбрал другую, а теперь захотел забрать и сына", -рассказала женщина присутствующим в студии .Экс возлюбленная артиста не скрывает, что боялась потерять отпрыска.Она увезла Ивана и старшую дочь на Мальту. Там семейство проживает до сих пор.Алексей Булдаков редко виделся с сыном. Их последняя встречасостоялась в январе 2019 года. Тогда артист обещал подарить Ивану квартиру в Москве.Однако после смерти артиста стало известно, что все имущество знаменитостипереходит его жене Людмиле. Своего ребенка Булдаков в завещании не указал."Я не понимаю, почему мой сындолжен остаться ни с чем. Люся твердила, что он ей как сын, нагло просила зватьее мамой, хотя родная мать жива. Это же кощунство", – возмущалась Зинаида впрограмме .Между тем ранее в одном из выпусков ток-шоу Людмилаговорила, что намеревается подарить Ивану квартиру в столице, однако пока неможет этого сделать. Вдова артиста не хочет терять прописку в Москве. Зинаидане верит обещаниям соперницы.