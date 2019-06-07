Накануне стало известно о смерти известного российского актера. Эммануил Виторган посвятил этой трагедии пост в Instagram.

Накануне стало известно о смерти известного российского актера. Эммануил Виторган посвятил этой трагедии пост в Instagram.Артист выложил на своей странице фото ушедшего коллеги. Им оказался Александр Кузнецов, известный по главной роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец". Ему было всего 59 лет.Актер скончался в Америке. Последние годы он боролся с онкологией, но болезнь победила.Виторган подтвердил информацию о смерти и выразил соболезнования родственникам Кузнецова. Он публично поблагодарил Александра за то, что тот был с нами, отметив его рвение к жизни."Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!" – расчувствовался Эммануил Гедеонович. "Земля тебе пухом", – скорбит актер.Подписчики очень расстроились: "Светлая память. Соболезнования родным и близким. Очень жаль, такой молодой", "Как жаль! Печальная новость! Не верится!""Очень больно, когда уходят люди", – с тоской отметила фанатка.Онкологию у Александра Кузнецова диагностировали в 2014 году. Актер вел изнурительную борьбу за жизнь, но операция и лучевая терапия не помогли – случился рецидив.