Украинское издание Страна.ua попросило экспертов моды поделиться мнением о наряде жены Владимира Зеленского Елены. Они рассказали о недочетах в ее образе.

Украинское издание "Страна.ua" попросило экспертов моды поделиться мнением о наряде жены Владимира Зеленского Елены. Они рассказали о недочетах в ее образе.Супруга президента выложила в свое Instagram фото. Снимок сделан в Брюсселе, когда благоверныес официальным визитом в Европу.Елена запечатлена в свободном бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах. Завершает образ коричневая сумка-шоппер.Стилист украинских телеканалов 112 и 1+1 Макс Киреев назвал образ недоработанным. По его мнению, брюки должны быть на пару сантиметров короче, чтобыза счет открытых лодыжекзрительно рост. Также он бы добавил аксессуары на шею и заменил грубую сумку на более легкий вариант.Прическу знаток моды назвал легкой и воздушной. "Но есть и минус – она зрительно уменьшила голову Елены", – добавил эксперт. Он считает, что с укладкой стоило немного поиграть или, в крайнем случае, убрать одну прядь за ушко.Фэшн-блогер Елена Тихая утверждает, что образ получился тяжелым. Тем не менее, по ее словам, он соответствует всем современным трендам."Линия плеча жакета могла бы быть визуально шире, для достижения эффекта оверсайз, на фоне которого нижняя часть силуэта смотрелась бы легче", – поделилась стилист.Отметим, нюдовый костюме супруги президента изготовлены украинскими дизайнерами. Его стоимость составляет 72 тысячи рублей. Ее сумка – модель Shirley американского бренда Staud – около 20 тысяч рублей.