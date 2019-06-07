Майор полиции Татьяны Трапяцына вернула муромлянке утерянный кошелек с деньгами.

На имя начальника Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило письмо со словами благодарности в адрес заместителя начальника отдела дознания майора полиции Татьяны Трапяцыной.9 мая текущего года к дознавателю, находившемуся на центральной площади Мурома, обратились граждане, сообщившие, что обнаружили на тротуаре кошелек. Майор полиции, подняв портмоне и убедившись, что владелец за ним не вернулся, принесла находку в Отдел и в дальнейшем провела комплекс мероприятий, в результате которого установила владелицу и вернула ей потерю.Местная жительница не скрывала радости, признавшись полицейским, что считала имущество безвозвратно потерянным.«Выражаю благодарность сотруднице МО МВД России «Муромский» за безукоризненное выполнение служебного долга, чуткость и доброту по отношению к гражданам», - отмечается в письме.