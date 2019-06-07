Дипломат Мария Захарова пришла в возмущение из-за инцидента с журналисткой Маргаритой Симоньян и общественным деятелем Любовью Соболь. Своими мыслями она поделилась на странице в Facebook.

Дипломат Мария Захарова пришла в возмущение из-за инцидента с журналисткой Маргаритой Симоньян и общественным деятелем Любовью Соболь. Своими мыслями она поделилась на странице в Facebook.Представитель Министерства иностранных дел назвала поступок члена партии "Россия будущего" непозволительным. "Соболь – это животное", – заявила Мария Захарова в социальных сетях. Дипломат также попросила подписчиков "поспорить" с этим высказыванием.Многие пользователи обратили внимание, что политик не упомянула имя юриста, и потому ее утверждение может иметь несколько смысловых значений. "Вы у нас мастер завуалированных аналогий. И это в день рождения Пушкина!", "Вы богиня троллинга. Браво!", – похвалили комментаторы дипломата.Материал дополняется.