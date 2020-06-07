Крайний защитник дортмундской Боруссии Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 26-летнего футболиста заинтересована Барселона.

Крайний защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 26-летнего футболиста заинтересована "Барселона".Руководство "сине-гранатовых" рассматривает португальца в качестве замены Хуниору Фирпо, сообщает Mundo Deportivo. По данным издания испанец будет включен в сделку по переходу в Лаутаро Мартинеса из "Интера".Геррейру – воспитанник французского "Кана". Также играл за "Лорьян", из которого перешел в "Боруссию" летом 2016 года за 12 миллионов евро. На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость португальца в 28 миллионов евро.Рафаэл в текущем сезоне в составе немецкой команды принял участие в 34 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету 39 матчей и два гола за сборную Португалии.