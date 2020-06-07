В Берлине задержаны более 90 участников акции протеста против расизма, прошедшей в центре немецкой столицы. При этом были ранены 28 полицейских. В Лондоне пострадали не менее 23 полицейских, а во французском Марселе на акцию протеста собрались более 2 тысяч человек.

В Берлине задержаны более 90 участников акции протеста против расизма, прошедшей в центре немецкой столицы. При этом были ранены 28 полицейских, в которых из толпы в ответ на требование разойтись полетели бутылки и камни.В Лондоне в ходе массовых протестов и беспорядков у офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит пострадали по меньшей мере 23 полицейских. Комиссар лондонской полиции Крессида Дик назвала столкновения между демонстрантами и полицией "шокирующими и совершенно неприемлемыми".Во французском Марселе в акции протеста приняли участие более 2 тысяч человек, в ответ на бутылки и камни со стороны протестующих полиция применила слезоточивый и перцовый газы. Акции протеста прошли и в других городах Франции, в том числе в Париже.Волна протестов началась в странах Европы вслед за США, где причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате жестких действий полиции. Протесты в США сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, вандализмом, погромами и поджогами.