Экс-баскетболист сборной России Виталий Носов, который сейчас работает в должности директора женского волейбольного клуба Динамо-Метар, устроил пьяную драку в одном из садовых товариществ под Челябинском. Мировой суд приговорил бывшего спортсмена к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Экс-баскетболист сборной России Виталий Носов, который сейчас работает в должности директора женского волейбольного клуба "Динамо-Метар", устроил пьяную драку в одном из садовых товариществ под Челябинском. Мировой суд приговорил бывшего спортсмена к штрафу в размере 5 тыс. рублей."Носов приехал на такси. Он был пьяный, — цитирует пострадавшую пожилую женщину издание "Урал-пресс-информ". – Мы не стали пускать его. Он стал хвататься за шлагбаум, вышел, ударил меня по лицу и все-таки проехал. Мы стараемся осторожно пропускать людей, потому, что много наркоманов пытаются в СНТ заехать, чтобы делать "закладки ".Мировой суд Сосновского района Челябинской области вынес приговор в отношении Носова 19 мая, он осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику. Бывший баскетболист на суд не явился и от комментариев по инциденту отказался.