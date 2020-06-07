Виталина Цымбалюк-Романовская несколько лет назад поссорилась с недавно умершей Юлией Норкиной. После ее смерти знаменитость посчитала уместным облить мертвую грязью, а после попыталась объяснить, зачем это сделала.

ВиталинаЦымбалюк-Романовская несколько лет назад поссорилась с недавноумершей Юлией Норкиной. После ее смерти знаменитость посчитала уместным облитьмертвую грязью, а после попыталась объяснить, зачем это сделала.Бывшая жена Армена Джигарханяна ВиталинаЦымбалюк-Романовская позволила себе весьма нелестный отзыв о недавноушедшей из жизни журналистке Юлии Норкиной. Две знаменитости пару лет назадсильно повздорили, поэтому Виталина решила, что имеет право после смертиНоркиной высказать все, что думает о ней. Потом, правда, пришлось оправдыватьсяза содеянное.Хамство в сторону усопшей разозлило многих россиян, и они окатили украинскуюпианистку настоящей волной хейта. Поток ненависти был настолько велик, что Виталинане могла не ответить за сказанное ранее и попыталась оправдаться. Впрочем, этобыло сделано в весьма провокационной манере.Так, Цымбалюк-Романовская заявила, что весь негатив в ее сторону связан стем, что она не боится говорить людям правду, которая им не нравится."Мы не любим правду. Когда на меня клевещут – это ложь. И я об этом пишу. Авчера я показала вам Правду – и она вам не нравится. Вы узнали себя? Своюжизнь?", – обращается к подписчикам знаменитость.6 Июн 2020 в 12:49 PDTСледом она окрестила своих недоброжелателей "агрессивными лицами", "недостойными"и припомнила, что ее бывший муж называл таких личностей "бракованными людьми". Знаменитостьтакже сообщила, что всех недовольных заблокирует, так что потоки брани в еесторону будут пресечены радикальным образом.Напомним, супруга известного ведущего НТВ Андрея Норкина скончалась 5 июня.По одной из версий, журналистка умерла от инфаркта, однако некоторыеисточники сообщали, что звезда покончила жизнь самоубийством.