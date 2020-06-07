В футбольном РБ Лейпциг пока официально опровергают информацию о том, что лидер нападения команды Тимо Вернер готов подписать контракт с лондонским Челси, а сам клуб заработает на этом 60 млн евро. Директор Лейпцига Оливер Минтцлафф заметил, что футболист не активировал опцию выкупа.

В футбольном "РБ Лейпциг" пока официально опровергают информацию о том, что лидер нападения команды Тимо Вернер готов подписать контракт с лондонским "Челси", а сам клуб заработает на этом 60 млн евро. Директор "Лейпцига" Оливер Минтцлафф заметил, что футболист не активировал опцию выкупа.Функционер отметил, что только прошлым летом клуб продлил контракт с Вернером: "Естественно, мы добавили туда опцию выкупа, чтобы у него была возможность сделать следующий шаг. Теперь Тимо, а не мы, контролирует ситуацию. Но на данный момент он эту опцию не активировал".Минтцлафф также сказал, что ни один клуб, включая "Челси", с руководством "Лейпцига" не контактировал на предмет трансфера его лидера: "Поэтому нам нечего сообщать, Вернер – игрок "Лейпцига", — цитирует директора Football Italia. – Несколько недель назад он сообщил, что работает над трансфером. С тех пор ничего не изменилось".Как уже сообщали 33Live.RuRu, накануне сразу несколько источников сообщили, что Вернер договорился с лондонскими "аристократами" не только о трансфере, но и о собственной зарплате в 10 млн евро за сезон плюс бонусы за командные достижения. Инсадеры говорят о этом деле, как решенном и считают, что переход нападающего в "Челси" состоится уже на следующей неделе.