Ирина Круг опубликовала кадр с семейного отдыха. Редкая фотография вызвала большой ажиотаж среди подписчиков.

Ирина Круг опубликовала кадр ссемейного отдыха. Редкая фотография вызвала большой ажиотаж среди подписчиков.Вдова выдающегося шансонье Михаила Круга совсемнедолго была счастлива в браке со звездой. Всего через год после их шумнойсвадьбы, певца убили в собственном доме. Трагедия произошла в далеком 2002году. Тогда общему сыну Ирины и Михаила Александру был всего один месяц.Теперь молодой человек значительно возмужал. Скаждым годом наследник Круга становится все более похож на знаменитого отца.Накануне Ирина Круг поделилась редким кадром.Певица разместила фото с семейного отдыха. На кадре звезда предстала в джинсахскинни и светлом топе. Сын Александр сидит рядом с матерью.6 Июн 2020 в 8:05 PDTРазумеется, подписчики сразу обратили внимание насходство повзрослевшего наследника Михаила Круга со звездным отцом."Саша очень похож на папу. Очень. Его взгляд","Хороший парень вырос. Миша гордился бы!", "Какое милое, доброе фото. Обожаюпесни вашего мужа!", – пишут поклонники Ирины Круг.Напомним, после смерти Михаила Ирина пыталасьсправиться с горем, активно занимаясь творчеством. Артистка стала королевойшансона. Сейчас Ирина Круг снова замужем, ее избранником стал Сергей Белоусов.