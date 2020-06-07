Почему соцсеть для подростков не рекомендует своим пользователям посты американского президента, за что фанаты корейской музыки ополчились на приложение полиции Техаса, зачем ВКонтакте новый формат видео и в чем особенность четвертого поколения беспилотных автомобилей от Яндекса — главные технологические события за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

Почему соцсеть для подростков не рекомендует своим пользователям посты американского президента, за что фанаты корейской музыки ополчились на приложение полиции Техаса, зачем "ВКонтакте" новый формат видео и в чем особенность четвертого поколения беспилотных автомобилей от "Яндекса" - главные технологические события за неделю в итоговой программе 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:- Начнем мы с события, которое назревало год, если не больше. Эпопея развода между "Сбербанком" и "Яндексом", похоже, приближается к развязке.- "Яндекс" же решает задачу беспилотного вождения в городе. Представленное на этой неделе 4-е поколение самоуправляемый автомобилей наглядно демонстрирует это направление - фактически это те же машины, что работают или будут работать в "Яндекс.Такси".- YouTube может потерять звание абсолютного лидера не только на рынке распространения видео-контента, но и среди сервисов, в которых пользователи проводят более всего времени. Во всяком случае - среди детей и подростков.- На фоне роста популярности TikTok сервис с аналогичными механиками представила и российская социальная сеть "ВКонтакте".- Вторую неделю разворачивается конфликт глобальных соцсетей - а они американские по большей части - с Белым домом. Конфликт этот чреват изменениями правил работы Twitter, Facebook и Snapchat - а многие россияне ими пользуются.