На видео попал трагический инцидент, произошедший во время тестирования пожарного оборудования в Анжеро-Судженске Кемеровской области. В МЧС подтвердили факт ЧП и сообщили, что в настоящее время проводится проверка.

В Сети появились кадры с нательной камеры сотрудника МЧС, получившего смертельную травму при проведении гидравлического испытания рукавов в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области.По некоторым данным, трагический инцидент произошел в минувший вторник, 2 июня, а пострадавшим оказался заместитель начальника пожарной части.В МЧС подтвердили факт ЧП и подчеркнули, что в настоящее проводится служебная проверка, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства.Врачи боролись за жизнь травмированного пожарного – после госпитализации в Анжеро-Судженске специалисты провели серию консультаций и транспортировали пострадавшего в Кемерово.К несчастью, повреждения оказались слишком серьезными – мужчина скончался утром в субботу, 6 июня.