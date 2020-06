Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств Дэйна Уайт жестко отреагировал на очередное – третье по счету! – заявление бойца Конора Макгргора о завершении спортивной карьеры. Глава UFC назвал ирландца пенсионером вместе с другими отказниками – Джоном Джонсом и Хорхе Масвидалем.

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств Дэйна Уайт довольно жестко отреагировал на очередное – третье по счету! – заявление бойца Конора Макгргора о завершении спортивной карьеры. Глава UFC назвал ирландца "пенсионером" вместе с другими отказниками – Джоном Джонсом и Хорхе Масвидалем.Детище Уайта, которое принесло и ему самому, и его бойцам поистине всемирную славу и весьма неплохие гонорары, похоже, переживает некоторый кризис. При этом виновата в этом отнюдь не пандемия коронавируса, лишь на некоторое время прервавшая серию турниров UFC, а как раз не вполне адекватное поведение нескольких бойцов и самого президента Лиги.Как уже сообщали 33Live.RuRu, началось все с публичного спорта Уайта и действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джонса о деньгах. Функционер и его подопечный обвиняли друг друга в жадности и в итоге боец заявил, что готов покинуть промоушен и сдать свой чемпионский пояс.Следом по тому же пути пошел и Масвидаль, который носит в Лиге титул BMF ("самого опасного ублюдка"), то есть атлета вне весовых категорий, который имеет наиболее зрелищный стиль ведения боя. Хорхе также жаловался на то, что его обделяют деньгами и выразил готовность покинуть UFC.И вот любимчик Уайта блистательный Конор Макгрегор, супербоец и суперскандалист, вдруг также заявил, что "покидает корабль". При этом, ирландец уже дважды – в 2016 и 2019 году, — уже заявлял о завершении карьеры, но каждый раз глава Лиги находил для него "аргументы" в виде приличного гонорара, чтобы тот вернулся.Тем не менее, первая реакция Уайта сейчас, на волне других скандалов, была резкой. "Тебе не обязательно драться", — заявил мистер Дэйна, обращаясь к Конору. "Эти ребята хотят отсидеться и уйти на пенсию, — цитирует главу UFC инсайдер Чаматкара Санду. – Если это то, что сейчас чувствуют Конор Макгрегор, Джон Джонс и Хорхе Масвидаль, то я это понимаю".Dana White on Conor McGregor announcing his retirement: "You don't have to fight. If these guys want to sit out and retire. If that's what Conor McGregor, Jon Jones and Jorge Masvidal are feeling right now."— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) June 7, 2020Похоже, впрочем, что и Магрегор уходит из-за обиды на Уайта. После убедительной победы ирландца над Дональдом Серроне глава UFC обещал Конору чемпионский поединок, прежде всего повторную схватку с российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Однако затем последовала пауза, а недавно Уайт заявил, что Макгрегор должен провести еще один или два предварительных боя, чтобы доказать право на реванш. Похоже, это не понравилось ирландцу. Но Макгрегор вполне может передумать и в третий раз, если на горизонте всплывет кругленькая сумма.