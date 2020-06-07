В Подмосковье пока не будут сворачивать резервные койки, развернутые для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал в программе Неделя в городе на телеканале Россия 1 губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье пока не будут сворачивать резервные койки, развернутые для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее губернатор Подмосковья сообщил: медучреждения, перепрофилированные под коронавирус COVID-19, постепенно возвращаются к прежней работе. Больницы снова начинают оказывать плановую медицинскую помощь: на первом этапе с 8 июня, на втором — с 15-го. По словам Воробьева, ситуация показывает: власти могут закрывать те койки, которые были созданы в экстренном порядке.Однако временные больницы, развернутые в выставочном центре "Крокус Экспо" и парке "Патриот", пока разбирать не будут. Власти, отметил Воробьев, "оставляют резерв и держат ухо востро", чтобы иметь возможность оказать качественную медицинскую помощь в случае второй волны коронавируса COVID-19, о которой "нет-нет да говорят специалисты".Ранее сообщалось, что на 1 мая в Подмосковье для больных COVID-19 было оборудовано порядка 15 тысяч инфекционных коек.