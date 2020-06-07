Перуанский нападающий московского футбольного клуба Локомотив Джефферсон Фарфан рассказал о том, как переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Перуанский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан рассказал о том, как переболел коронавирусной инфекцией COVID-19."Единственным симптомом, который у меня был, оказалась головная боль, – приводит слова Фарфана Sport24.ru. – У меня никогда не было такой головной боли! Поначалу я еще немного лишился обоняния и вкуса, но потом все нормализовалось. В клубе взяли меня под контроль, как только появились симптомы. Теперь уже все спокойно".По словам футболиста, даже из-за похмелья у него не было такой головной боли. Также Фарфан рассказал о том, как лечился: "Принимал таблетки. Еще нужно было пить 2,5 литра воды в день", – подытожил перуанец.Фарфан стал первым игроком российской премьер-лиги, который заразился вирусом COVID-19. Об этом стало известно в середине мая. В июне пресс-служба "Локомотива" сообщила о том, что футболист вылечился.Джефферсон стал игроком российской команды на правах свободного агента летом 2017 года. Ранее перуанец выступал за нидерландский "ПСВ" и немецкий "Шальке".В июне 2019-го форвард получил травму на тренировке в составе национальной сборной перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки. В июле 35-летний футболист перенес операцию в Испании. Таким образом, в текущем сезоне в составе "Локомотива" форвард не сыграл ни одного матча.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило семь миллионов человек, из которых 402 тысячи скончались.