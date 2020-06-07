Очевидцы запечатлели на видео момент кораблекрушения в Авачинской бухте, где катер столкнулся с плавающим бревном после того, как экипаж попытался сблизиться с косатками в надежде получше разглядеть океанских обитателей.

В Сети появились кадры, запечатлевшие момент кораблекрушения, произошедшего в воскресенье, 7 июня, в Авачинской бухте неподалеку от Трех братьев – скал, являющихся известной достопримечательностью Камчатки.Как сообщают местные СМИ, судно столкнулось с плавающим бревном в тот момент, когда экипаж катера пытался сблизиться с косатками, плававшими поблизости.На борту находились семь человек – все они благополучно спаслись, помощь терпящим бедствие оказали люди, проходившие мимо места ЧП на других катерах.