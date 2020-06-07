В Москве проходит книжный фестиваль Красная площадь. В программе - встречи с авторами, выступления артистов, театральные и музыкальные постановки. Как сообщают организаторы, мероприятие проводится с соблюдением всех мер безопасности. При этом накануне, в день открытия, ярмарку посетило максимально допустимое количество гостей - 6 тысяч человек.

В Москве проходит книжный фестиваль "Красная площадь". В программе — встречи с авторами, выступления артистов, театральные и музыкальные постановки. Как сообщают организаторы, мероприятие проводится с соблюдением всех мер безопасности. Так, например, ограничивается количество посетителей, а время сеанса необходимо предварительно забронировать онлайн. При этом накануне, в день открытия, ярмарку посетило максимально допустимое количество гостей — 6 тысяч человек.Чтобы попасть на Красную площадь, надо пройти не только через металлоискатель, но еще и мимо тепловизора. Вход — только в масках и перчатках. Впервые на книжный фестиваль в сердце столицы нужно заранее зарегистрироваться. Но постоянные гости события к этим ограничениям отнеслись с пониманием.В целом же книжный фестиваль "Красная площадь-2020" от событий предыдущих лет не отличается. Десятки событий ежедневно, среди участников — больше 200 издательств. Писатель Захар Прилепин приехал на Красную площадь за два часа до своей встречи с читателями.Пандемия коронавируса COVID-19 задержала выход его новой книги "Имя рек". По словам автора, события последних месяцев не лишили ее актуальности. С ярмарки писатель вышел с тремя пакетами книг.2020-й мог бы стать юбилейным для Иосифа Бродского и Майка Науменко. Обоим во второй день фестиваля посвятили лекции, презентации, онлайн-концерты. И, конечно, в центре внимания — юбилей Великой Победы.Актриса и телеведущая Оксана Федорова представила книгу "Маленькие герои большой войны". Это 75 историй детей, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной."Мы знаем несколько героев — Валя Котик, Зоя Космодемьянская — и все, на этом наши познания заканчиваются, — говорит она. — А ведь дети совершали невероятные истории! Аркадий Каманин в 14 лет уже поднялся в воздух в качестве боевого пилота. Петр Клыпа защищал Брестскую крепость".Только за первый день книжный фестиваль посетили около 6 тысяч гостей. Из-за вспышки коронавируса пришлось отказать в посещении детям младше 7 лет и людям старше 65. Но и они смогут принять участие в фестивале: большинство лекций, мастер-классов и презентаций транслируется в Интернете.