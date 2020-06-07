Общее количество умерших от новой коронавирусной инфекции превысило 400 тысяч человек, сообщает Институт Джонса Хопкинса. Данные формируются на основании официальной информации, поступающей от властей стран. По состоянию на воскресенье 7 июня общее количество погибших от коронавируса достигло 400013 человек.

Общее количество умерших от новой коронавирусной инфекции превысило 400 тысяч человек, сообщает Институт Джонса Хопкинса. Данные формируются на основании официальной информации, поступающей от властей стран. По состоянию на воскресенье 7 июня общее количество погибших от коронавируса достигло 400013 человек. Наибольшее число смертей приходится на США (более 109,8 тысячи), Великобританию (почти 40,6 тыс.) и Бразилию (более 35,9 тыс.).Заразились COVID-19 почти 7 миллионов человек. По числу заразившихся лидируют также США (1,92 миллиона случаев). В тройке стран с наибольшим числом заболевших оказалась Бразилия (673 тысячи) и Россия (467 тысячи).По данным портала стопкоронавирус.рф, к утру воскресенья в России выписались из стационаров после лечения 5343 пациента.