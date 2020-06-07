В воскресенье, 7 июня, московские Локомотив и Динамо провели контрольный матч перед возобновлением сезона-2019/20, который был приостановлен из-за коронавируса. Встреча, проходившая в Черкизово, завершилась вничью – 1:1.

В воскресенье, 7 июня, московские "Локомотив" и "Динамо" провели контрольный матч перед возобновлением сезона-2019/20, который был приостановлен из-за коронавируса. Встреча, проходившая в Черкизово, завершилась вничью – 1:1.Первый тайм противостояния прошел без забитых мячей. На 50-й минуте голом отметился нападающий "бело-голубых" Кирилл Панченко. Его одноклубник Владимир Рыков спас "железнодорожников" от поражения, записав на свой счет автогол на 77-й минуте.Стоит отметить, что на 55-й минуте форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи получил красную карточку. Так как перед игрой команды договорились провести встречу в полных составах, камерунца заменил Максим Данилин.В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС, на котором было принято решение возобновить турнир в июне. В первом после перерыва матче "Локомотиву" 21 июня будет противостоять "Оренбург", а "Динамо" в тот же день встретится с "Краснодаром".