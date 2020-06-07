Информация о разладе в паре Марюса Вайсберга и Натальи Бардо не на шутку обеспокоила фанатов звезд. Слухи начали обрастать все новыми подробностями. Мужчина наконец не выдержал и решил высказаться.

Информация о разладе в паре Марюса Вайсберга и Натальи Бардо не на шуткуобеспокоила фанатов звезд. Слухи начали обрастать все новыми подробностями. Мужчинанаконец не выдержал и решил высказаться.Недавно в СМИ появились публикации о расставании режиссера Марюса Вайсбергас его возлюбленной актрисой Натальей Бардо. Причиной для таких заявлений стало то, что Бардо в своем инстаграм-аккаунте якобы заявила о завершении отношений междуней и Марюсом.Так, сообщается, что на восхищенный комментарий о том, какая замечательнаяпара получилась из режиссера и артистки, Наталья сказала: "Да мы уже и непара".При этом по словам Марюса Вайсберга, в их отношения все отлично. Мужчина поспешилопровергнуть обеспокоившее поклонников заявление."Когда Наташа могла такое написать?" – удивляется знаменитость.Режиссер высказал предположение, что слова его любимой были вырваны изконтекста. Он пообещал прояснить с Натальей этот вопрос, передает издание "Телепрограмма".Более того, по словам Вайсберга, сейчас в его отношениях с Бардо все лучше,чек когда-либо. Поэтому поклонники звездной пары могут выдохнуть и не беспокоитьсяо личной жизни своих любимцев.Напомним, влюбленные уже давно вместе. Марюс Вайсберг и Наталья Бардовоспитывают общего сына Эрика.3 Июн 2020 в 4:35 PDT